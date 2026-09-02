Татарстан – в пятерке регионов – лидеров по производству беспилотников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По состоянию на август 2026 года в Республике Татарстан насчитывается около 30 производителей малого и среднего сектора в сфере беспилотных авиасистем (БАС). Это пятый результат по России, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Помимо Татарстана, в число регионов – лидеров по этому критерию вошли Москва (212 производителей беспилотников), Московская область (89), Санкт-Петербург (63) и Самарская область (34).

В текущем году Татарстану было направлено более 2 млрд рублей поддержки на создание центров испытаний и компетенций в области развития БАС в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Из них свыше 1,5 млрд рублей – федеральные средства поддержки, а 500 млн рублей – республиканские.

На реализацию национального проекта в Татарстане к 1 июля 2026-го направили 100% от объема финансирования, предусмотренного на весь текущий год.

Ранее проект Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Татарстана успешно прошел отбор для получения субсидий из федерального бюджета. Постановление о создании научного центра в Казани подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По итогам 2025 года Татарстан вошел в первую группу, «А», рейтинга Федерального центра беспилотных авиационных систем по внедрению летательных дронов. Результаты исследования за 2025 год представил Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

В Татарстане производителям БАС доступен комплекс мер поддержки. Ее оказывает Министерство экономики РТ и его подведомственные институты развития по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Беспилотные авиационные системы».

Финансовая поддержка включает займы по льготным ставкам, в том числе и продукты партнерского финансирования, а также гарантийную поддержку в случае недостаточности залоговой части. Кроме того, малому и среднему бизнесу доступны лизинговые продукты, лимиты по которым в 2026 году выросли вдвое.

Среди федеральных мер поддержки также присутствуют льготные займы и лизинг, грантовая программа разработки конструкторской документации, гранты на сертификацию, субсидированные скидки, субсидирование «сквозных НИОКР» и летного часа, деятельность научно-производственных центров (платформа НТИ) и государственный гражданский заказ.

Узнать о республиканских мерах поддержки бизнеса можно по номеру единого контактного центра – 8 (843) 524-90-90 и на сайте Минэкономики.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.