Путин ответил на угрозы Зеленского

Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского российским авиакомпаниям, которые используют воздушное пространство РФ, можно воспринимать как заявку на гостерроризм. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм», – сказал глава государства на пресс-подходе по итогам визита российского лидера в Киргизию.

Напомним, что Путин прибыл в республику для участия в саммите ШОС.

Ранее российский лидер ответил на вбросы о мобилизации после выборов.