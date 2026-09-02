В Казани открылся новый Центр регби

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

Состоялось торжественное открытие нового Центра регби в Казани. Объект построен рядом со стадионом «Тулпар» и рассчитан на 1750 зрителей. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта республики Владимир Леонов.

Комплекс включает поле с подогревом, тренировочный газон, фан-зону, фуд-корт, клубный магазин, раздевалки, тренажерный зал, медицинский блок, сауну и массажные кабинеты.

Рустам Минниханов отметил, что создание центра является частью системной работы по развитию спортивной инфраструктуры в республике. Он напомнил, что история казанского регби ведется с 1967 года, когда первые тренировки проходили на стадионе «Динамо». «Путь от первых тренировок на стадионе "Динамо" до современного века — это путь упорства, традиций и побед. Новый центр создает принципиально новые условия для развития регби в республике», – передает слова Раиса РТ корреспондент «ТИ-Спорт».

Главный тренер РК «Стрела-Ак Барс» Джей Пи Нил назвал новый стадион лучшим в северном полушарии. «Теперь, с наличием такого стадиона, мы улучшим результаты и будем выступать еще лучше», — сказал он.

Игрок «Стрелы-Ак Барс» Тагир Гаджиев в беседе с журналистами также поделился впечатлениями.

«Для отдыха между тренировками здесь есть все. Мне больше всего понравилось, что появились условия для полноценного восстановления — медицинские аппараты, сауна и ледяная баня. Раньше такого у нас не было», — сказал Гаджиев.

Он также прокомментировал качество нового поля: «Я вышел на поле ещё неделю назад. Оно даже лучше, чем предыдущее на "Тулпаре". Плюс у нас теперь есть поле с натуральным покрытием размером 50 на 60 — отличные условия».

Открытие Центра регби — один из этапов реализации спортивных проектов в Татарстане. В ближайшее время планируется ввод четырех футбольных манежей в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах.