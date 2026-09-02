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Общество 2 сентября 2026 08:15

Фисенко: экстренные службы в регионах обеспечены топливом

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Фисенко: экстренные службы в регионах обеспечены топливом
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экстренные службы во всех регионах России обеспечены топливом, губернаторы уделяют этому вопросу приоритетное внимание. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

«На данный момент хочу сказать, что экстренные службы в регионах, они все обеспечены топливом, и губернаторы уделяют этому приоритетное внимание», – сказал Фисенко.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в России не отремонтированы всего 10% нефтеперерабатывающих мощностей, поврежденных из-за атак украинских беспилотников.

#топливо #бензин #НПЗ
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