Автоэксперт Ладушкин объяснил мотоциклистам, какие фары использовать в тумане

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Световозвращающие элементы на экипировке могут сделать мотоциклиста заметнее и повысить его безопасность при движении в тумане. Об этом рассказал автомобильный эксперт, руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT.

По словам специалиста, правила поведения на дороге в условиях тумана практически не зависят от того, передвигается человек на мотоцикле или автомобиле. В обоих случаях необходимо соблюдать повышенную осторожность, поскольку из-за плохой видимости водитель может поздно заметить яму на дороге, дикое животное или сломавшийся автомобиль.

В первую очередь Ладушкин рекомендует снизить скорость и быть готовым при необходимости резко затормозить.

Особое внимание мотоциклистам следует уделить собственной заметности на дороге. Большинство мотоциклов не оборудованы задними противотуманными фонарями, поэтому в густом тумане другим участникам движения сложнее их увидеть. В таких условиях эксперт советует использовать экипировку со световозвращающими элементами.

Если мотоцикл оснащен противотуманными фарами, их также следует включить. Ладушкин уточнил, что такое оборудование предусмотрено, в частности, на некоторых туристических моделях.

При этом использовать дальний свет в тумане специалист не рекомендует. Яркий световой пучок в таких условиях создает перед водителем белое пятно и в результате только ухудшает видимость.