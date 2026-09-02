Баста призвал Канье Уэста попутешествовать по России

Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) призвал американского рэпера Канье Уэста (Йе) в случае приезда в Россию попутешествовать по стране, а также предложил ему посетить свои концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Исполнитель сказал об этом, отвечая на вопрос корреспондента издания «Подъем».

«Пусть он (Уэст – прим. Т-и) приезжает в Краснодар и Ростов тоже. Надо вообще подвигаться по России, посмотреть, как у нас замечательно, здорово, хорошо. Его порвет просто, у него улетит кукушка так, что ее не поймает, от того, какая наша родина прекрасная и удивительная. Welcome, Kanye!» – заявил отечественный музыкант.

Баста также охарактеризовал Канье как «очень талантливого музыканта, реформатора, хорошего человека с небольшими сложностями». «<...>жизнь его складывалась не очень просто, психические проблемы выражались в скандальных [моментах], но [он] неплохой человек», – выразил уверенность российский музыкант.

Ранее российский певец Юрий Лоза заявил, что Канье Уэст планировал приехать на «Новую волну» в Казань, но отменил поездку по политическим причинам. Впрочем, он не привел никаких сведений, подтверждающих его утверждение.

Подробнее о ситуации вокруг возможного концерта американского рэпера в Санкт-Петербурге читайте в материале «Татар-информа» «Пустить нельзя самоизолироваться»: что делать с гастролью Канье Уэста в России.