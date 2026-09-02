В России разрабатывают льготы для создателей отечественных ИИ-моделей

В России прорабатываются дополнительные меры поддержки разработчиков национальных и суверенных моделей искусственного интеллекта. Предложения подготовлены в рамках работы над подзаконными актами к закону об ИИ, вступившему в силу в июле, сообщают «Ведомости».

Среди возможных мер – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Его предлагают предоставлять ежегодно в размере расходов на создание ИИ-модели, но не более 20 млрд рублей на одну организацию до 2030 года. При этом объем инвестиций компании должен как минимум в пять раз превышать размер вычета. Механизм также может распространяться на затраты на оборудование.

Кроме того, расходы на создание национальных и суверенных ИИ-моделей предлагается учитывать в трехкратном размере. По оценке авторов инициативы, это позволит компенсировать за счет экономии на налоге на прибыль до половины вложений. Затраты на дообучение моделей предлагается включать в стоимость новой модели.

Отдельная мера предусматривает двукратный учет расходов на доработку программ с использованием ИИ, а также последующее совершенствование программ из реестра Минцифры. Ожидается, что это позволит разработчикам возвращать от 5% до 25% инвестиций. При этом дообученные модели могут получить возможность включаться в реестр российского программного обеспечения как новые продукты.

Для компаний, участвующих в создании и распространении ИИ-моделей, также предлагается установить пониженную ставку страховых взносов в размере 7,6%. Для юридических лиц, входящих в одну группу с разработчиком суверенной или национальной модели и участвующих в ее разработке и дистрибуции, может быть введена нулевая ставка. Перечень таких организаций должно будет утверждать правительство. Кредитные организации под действие этой меры не попадут.

Предложения пока не утверждены. Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что дополнительные меры поддержки российских разработчиков ИИ находятся на стадии проработки и обсуждаются с отраслью и заинтересованными ведомствами.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко также подтвердили, что работа продолжается в рамках профильной рабочей группы и на площадке АНО «Цифровая экономика».

«С участием бизнеса обсуждаются различные меры поддержки отечественных ИИ-решений – как финансовые, так и нефинансовые», – сказал представитель аппарата.

Он добавил, что окончательные решения по конкретным инструментам и объемам поддержки пока не приняты.