Таткнигоиздат удостоен трех дипломов по итогам II Марийского книжного фестиваля

Фото: пресс-служба Таткнигоиздата

Книги, выпущенные Татарским книжным издательством, удостоены трех специальных дипломов по итогам II Марийского книжного фестиваля-выставки «Читаем вместе – живем в единстве», который проходил с 7 по 9 августа в столице Марий Эл Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.

Дипломом I степени отмечена книга «Муса Джалиль», в номинации «Лучшее краеведческое издание», отметили в издательстве.

Фото: пресс-служба Таткнигоиздата

Диплом II степени в номинации «Лучшее литературно-художественное издание» Таткнигоиздат получил за книгу «Габдулла Тукай (1886–1913)».

В номинации «Лучшее учебное, научное, научно-популярное издание» татарстанское издательство удостоено диплома III степени за книгу Искандера Измайлова «Дела войны: вооружение и военное искусство средневековых государств Поволжья (X–XVI вв.)».

«Для нас эти награды – не просто формальность, а настоящее подтверждение высокого уровня нашей издательской работы и значимости татарской литературы в укреплении культурных связей между народами России», – подчеркнули в Татарском книжном издательстве.

Фото: пресс-служба Таткнигоиздата

Получение такого признания именно сейчас, в объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Год единства народов России, в Таткнигоиздате сочли особенно символичным.

Марийский книжный фестиваль был организован в рамках проекта «Читающая Россия. Книжные фестивали в российских регионах» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.