Казанцы хотели бы оставить наследникам семейные фото из цифровых архивов

Фото: Hi-Tech Mail

Среди жителей столицы Татарстана 80% хотели бы передать наследникам семейные фотографии, хранящиеся в цифровых архивах. Таковы результаты опроса, проведенного почтой Mail совместно с Hi-Tech Mail.

Почти половина казанцев, принявших участие в исследовании, 45%, уверены, что о судьбе фото, документов и других личных файлов следует задуматься заранее – как, например, и о судьбе недвижимости. Вместе с тем лишь у 20% респондентов близкие знают, где хранятся их самые важные цифровые данные.

При этом семейные снимки оказались не только самым ценимым россиянами наследием, но и самым, на их взгляд, уязвимым: 75% опрошенных больше всего боятся потерять именно их.

Вторым по распространенности предметом для опасений оказались видео с близкими – их страшатся утратить 58% респондентов. Сохранность личных документов особенно важна для 50% россиян.

Вместе с тем более половины опрошенных хранят важные документы, фотографии и воспоминания одновременно в электронной почте или облаке и на собственных устройствах. Каждый четвертый респондент и вовсе признался, что большинство важных данных находится именно в цифровых сервисах.

Инфографика: Hi-Tech Mail

Главными наследниками личных файлов жители России видят супругов и партнеров (45%). Каждый третий хотел бы оставить их детям, еще 12% – родителям. Опрошенные готовы передавать близким не только фото и видео, но и документы: каждый второй готов предоставить к ним доступ.

Впрочем, личная переписка остается гораздо более закрытой частью цифрового наследия – поделиться ею готовы только 12% россиян.

Вопрос цифрового наследия ощущается как особо важный жителями Краснодара, Новосибирска и Челябинска – именно эти города дали наибольшее количество участников опроса.

Хотя многие россияне убеждены, что судьбой своих цифровых данных стоит озаботиться заранее, результаты опроса демонстрируют разрыв между намерением сохранить наследие и его подготовкой к передаче. Как правило, пользователи хотят, чтобы важные воспоминания и документы не исчезли после их ухода, но далеко не всегда говорят близким, где их искать.

Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail в августе 2026 года. Всего в исследовании приняли участие 3200 россиян. В вопросах с множественным выбором респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.