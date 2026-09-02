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Экономика 2 сентября 2026 08:52

Российские маркетплейсы начали принимать оплату цифровыми рублями

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Российские маркетплейсы начали принимать оплату цифровыми рублями
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На российских маркетплейсах начала появляться возможность оплачивать заказы цифровыми рублями. Опция стала доступна на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете», убедился корреспондент «Татар-информа».

При оформлении заказа на десктопных версиях Wildberries и «Яндекс Маркета» появился отдельный способ оплаты цифровыми рублями. В мобильных приложениях всех трех площадок такая возможность пока доступна пользователям устройств на Android.

С 1 сентября в России начался новый этап внедрения цифрового рубля. Системно значимые банки должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить средства и оплачивать товары и услуги. К сентябрю 2028 года соответствующая обязанность поэтапно распространится на все банки.

Цифровой рубль является третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его использование для граждан остается добровольным, при этом один цифровой рубль равен одному рублю на банковском счете или наличными.

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