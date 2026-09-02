«Ак Барс» проведет предсезонную пресс-конференцию с Валиуллиным и Гатиятулиным

Фото: ak-bars.ru

В пресс-центре «Татнефть Арены» сегодня состоится традиционная предсезонная пресс-конференция казанского «Ак Барса», в которой примут участие генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин. Начало встречи с представителями СМИ запланировано на 11:30 по московскому времени.

На пресс-конференции, которая пройдет за несколько дней до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги, руководители клуба обсудят итоги предсезонной подготовки, трансферную кампанию и задачи команды на предстоящий чемпионат. Напомним, что «Ак Барс» начнет регулярный сезон КХЛ 5 сентября домашним матчем против новосибирской «Сибири» на «Татнефть Арене».

Ранее Гатиятулин уже подводил промежуточные итоги подготовки, отметив, что команда выполнила запланированный объем работы, но признал, что в идеале хотел бы иметь полный состав к началу сборов для наигрывания сочетаний.