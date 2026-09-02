Руслан Гаджиев: Молодежь – будущее нашей страны

Важно сейчас вкладываться в развитие компетенций у молодых людей, потому что в будущем именно они будут определять будущее нашей страны. Таким мнением на круглом столе «Молодежь как драйвер новой экономики» в Минмолодежи РТ поделился депутат Госдумы РФ от РТ Руслан Гаджиев.

«Мы все должны понимать, что будущее нашей страны зависит от тех, кто сегодня делает первые шаги в бизнесе, учебе и так далее. На всех уровнях развитию молодежи уделяется большое внимание. Мы можем строить сколько угодно инфраструктуры, но без людей она будет бесполезна», – заявил он.

По его словам, в России подрастает замечательное поколение, готовое к тому, чтобы и дальше вести Россию вперед.