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Политика 2 сентября 2026 12:38

Руслан Гаджиев: Молодежь – будущее нашей страны

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Важно сейчас вкладываться в развитие компетенций у молодых людей, потому что в будущем именно они будут определять будущее нашей страны. Таким мнением на круглом столе «Молодежь как драйвер новой экономики» в Минмолодежи РТ поделился депутат Госдумы РФ от РТ Руслан Гаджиев.

«Мы все должны понимать, что будущее нашей страны зависит от тех, кто сегодня делает первые шаги в бизнесе, учебе и так далее. На всех уровнях развитию молодежи уделяется большое внимание. Мы можем строить сколько угодно инфраструктуры, но без людей она будет бесполезна», – заявил он.

По его словам, в России подрастает замечательное поколение, готовое к тому, чтобы и дальше вести Россию вперед.

#молодежь татарстана
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