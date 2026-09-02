В Татарстан вернется 28-градусная жара, утром возможен туман

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 2 сентября, в Татарстане ожидается по-летнему жаркая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман.

Неустойчивый ветер силой от 3 до 8 м/с в светлое время сменит направление на юго-восточное и усилится до 6–11 м/с.

После не слишком холодной (не ниже 8 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух по региону прогреется до +23, +28 градусов (в Казани – до +26, +28).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане ожидается повышение температурного фона под влиянием циклона, пришедшего из Северной Атлантики.