Банки нарастили финансирование малого и среднего бизнеса на фоне снижения ставок

Фото от Банк ВТБ (ПАО)

Кредитование сегмента малого и среднего бизнеса в России продолжает расти. Например, ВТБ сообщил о росте выдачи кредитов этому сегменту в первом полугодии 2026 года на 70% год к году, до 1,45 трлн рублей – данные привел на Восточном экономическом форуме член правления банка Руслан Еременко.

Рост кредитования бизнеса заметен и в целом по рынку. По данным Банка России, объем выдач кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в июне 2026 года увеличился на 33,8% год к году, до 6,4 трлн рублей.

Банки постепенно смягчают условия кредитования для малого и среднего бизнеса вслед за снижением ключевой ставки. В частности, ВТБ на протяжении последнего года снижал средние ставки по кредитам для этого сегмента

Кредитный портфель клиентов сегмента у банка по итогам полугодия увеличился на 7% и превысил 4 трлн рублей, при этом доля инвестиционных кредитов сохранилась на уровне 33% от общего объема выдач. В отраслевой структуре портфеля лидируют строительство, торговля, промышленность, агропромышленный комплекс и услуги; наибольший рост доли с начала года показали ЖКХ, образование, страхование, IT и логистика.

По словам Еременко, за последний год банк поэтапно снижал ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

«Доступность заемного финансирования напрямую влияет на инвестиционную активность предпринимателей, и по мере смягчения денежно-кредитной политики этот эффект будет становиться всё более выраженным», – отметил Еременко.

За первое полугодие 2026 года кредитный портфель клиентов в Приволжском федеральном округе вырос на 5%, достигнув 586 млрд рублей. Лидирующие отрасли в кредитном портфеле округа – жилищное и коммерческое строительство, торговля, сельское хозяйство и пищевая промышленность.