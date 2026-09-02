РЖД допустили оплату билетов на электрички цифровым рублем

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С 1 сентября «Российские железные дороги» запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Первый такой билет был оформлен в Новосибирске», – отметили в пресс-службе РЖД.

В компании также добавили, что пассажиры могут расплачиваться цифровым рублем при покупке билетов всех пригородных перевозчиков в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере МАКС.

Помимо прочего, РЖД приступили к тестированию оплаты цифровым рублем услуг вокзалов сети компании. Пока такая возможность имеется в бизнес-зале Казанского вокзала.

Ранее, в августе, «Татар-информ» сообщал, что билеты на электрички «Содружества» начали продавать через национальный мессенджер МАКС.

Крупнейшие банки с 1 сентября текущего, 2026 года предоставили клиентам возможность открывать счета цифрового рубля, переводить средства и оплачивать товары и услуги. Поэтапно, к сентябрю 2028-го, такая обязанность появится у всех банков.