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Происшествия 2 сентября 2026 11:58

Россиянин зверски убил собаку, которая утащила у него гуся

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На мужчину, убившего соседскую собаку под Красноярском, завели дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в деревне Киндяково. 41-летний мужчина погнался за собакой, которая забежала во двор его частного дома и стащила гуся. Гражданин сел в машину и переехал собаку, после чего вышел из авто и стал добивать пса руками и ногами.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

#убили собаку #погибла собака #красноярский край
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