Россиянин зверски убил собаку, которая утащила у него гуся

На мужчину, убившего соседскую собаку под Красноярском, завели дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в деревне Киндяково. 41-летний мужчина погнался за собакой, которая забежала во двор его частного дома и стащила гуся. Гражданин сел в машину и переехал собаку, после чего вышел из авто и стал добивать пса руками и ногами.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.