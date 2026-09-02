Эксперт Палюлин: на развитие бизнеса можно получить до 1 млн рублей

Размер господдержки для социального бизнеса составляет до 500 тыс. рублей, а в Арктической зоне – до 1 млн рублей, напомнил в беседе с RT преподаватель университета «Синергия», юрист Антон Палюлин.

По его словам, молодые предприниматели от 14 до 25 лет могут получить выплату от 100 до 500 тыс. рублей, для Арктической зоны – до 1 млн рублей при условии вложения в проект не менее 25% собственных средств и прохождения обучения. С 2026 года организации, зарегистрированные от шести до 12 месяцев, могут запрашивать грант до 1 млн рублей (ранее лимит составлял 500 тыс.).

Как рассказал эксперт, поддержка на развитие производства и покупку оборудования может составлять от 5 до 30 млн рублей. Размер субсидий на открытие бизнеса варьируется от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от региона. С 1 июля 2026 года стартовала новая федеральная программа льготного кредитования для МСП с общим лимитом 150 млрд рублей, заключил Палюлин.