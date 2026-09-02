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Общество 2 сентября 2026 12:35

Сервис для напоминаний стал доступен учителям в «Максе»

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Сервис для напоминаний стал доступен учителям в «Максе»
Фото: © «Татар-информ»

Для педагогов в образовательном пространстве «Сферум» на национальной платформе «Макс» запустили сервис «Напоминатель». Он позволяет создавать уведомления для коллег, учеников и их родителей, сообщили РИА Новости в VK.

Пользователь может указать название и описание напоминания, установить дату и время отправки либо направить его сразу.

В сентябре в «Сферуме» также планируют запустить сервис «Викторины и тесты». С его помощью педагоги смогут создавать собственные задания и использовать готовые тесты для проверки знаний учащихся. Предусмотрены индивидуальные и командные форматы, а также соревнования между классами и школами.

Кроме того, в сервисе появилась функция трансляций. Ее можно использовать для проведения дистанционных собраний, совещаний и вебинаров. Подключиться к трансляции смогут даже пользователи без профиля в «Сферуме» или «Максе».

Еще одним направлением развития платформы стало сотрудничество с организациями образовательной сферы. В июне «Сферум» объявил о партнерстве с издательством «Просвещение». Осенью компании планируют представить совместный сервис для выполнения домашних заданий.

#мессенджер Max #учителя
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