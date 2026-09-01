Игры, объединяющие народы: Казань примет Игры кочевников в 2028 году

VII Всемирные игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году. О готовности столицы Татарстана принять международные соревнования заявил Президент России Владимир Путин, а проведение следующих Игр в республике официально подтвердил Президент Киргизии Садыр Жапаров.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Россия готова провести следующие соревнования в Казани

Жапаров объявил о месте проведения VII Всемирных игр кочевников во время церемонии открытия VI Игр в Бишкеке. По его словам, российская сторона направила официальное письмо о готовности Татарстана принять следующие соревнования. Киргизия готова оказать необходимую помощь в их подготовке и проведении.

Позднее информацию подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он сообщил о проведении следующих Всемирных игр кочевников в Татарстане и опубликовал фотографии с церемонии открытия в Бишкеке в своем телеграм-канале.

Владимир Путин также заявил о готовности Казани принять соревнования в 2028 году во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Президент напомнил, что представители многих стран ШОС, в том числе России, участвуют в проходящих в Киргизии Играх кочевников.

По его словам, Россия готова провести следующие соревнования в Казани и будет рада видеть команды всех заинтересованных государств.

Ранее среди возможных российских площадок для проведения VII Всемирных игр кочевников наряду с Татарстаном назывались Республика Алтай и Башкирия. Однако во время церемонии открытия в Бишкеке эти варианты не упоминались.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Всемирные игры кочевников направлены на сохранение и популяризацию культурного наследия кочевых народов Евразии»

В церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Торжественное мероприятие прошло на новом стадионе «Бишкек Арена». Среди гостей также были Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководители других государств.

Приветствуя участников и гостей, Садыр Жапаров отметил, что Всемирные игры кочевников направлены на сохранение и популяризацию культурного наследия кочевых народов Евразии.

VI Всемирные игры кочевников проходят в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Основная соревновательная программа запланирована на 1–5 сентября. Участники выступят в традиционных и национальных видах спорта.

В Чолпон-Ате пройдут состязания по национальным видам борьбы, перетягиванию каната и стронгмэну, а также показательные игры народов мира. На ипподроме Чолпон-Аты состоятся соревнования по кок-борү и кокпару.

Еще одной площадкой станет местность Кырчын. Там запланированы конный марафон протяженностью 300 км, состязания по разбиванию хребтовой кости и национальная игра ордо.

Всемирные игры кочевников – международные соревнования по национальным и этническим видам спорта, включенные в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Первые Игры прошли в Киргизии в 2014 году.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Казань – серьезная, мощная площадка для международных масштабных мероприятий»

Проведение Всемирных игр кочевников в Казани можно считать серьезным успехом столицы РТ с политической, инфраструктурной и символической точек зрения. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал политолог Михаил Виноградов.

По его словам, проведение мероприятия подтверждает статус Казани как одной из ключевых российских площадок для крупных международных событий различного уровня.

Эксперт также обратил внимание на дипломатическое значение Игр. С учетом проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке мероприятие, по его мнению, подтверждает роль Казани как площадки для взаимодействия России со странами Азии. При этом значение города может быть еще шире. Виноградов считает, что Казань способна выступать связующим звеном между Западом и Востоком.

«Казань воспринимается как авторитетная площадка для организации диалога в том формате, с той интонацией, которую ожидают все участники подобных мероприятий», – подчеркнул политолог.

«Игры кочевников – это проект, который сближает народы»

Проведение Всемирных игр кочевников в Казани позволит обратиться к истории и традициям народов России, а также познакомить зрителей с национальными видами состязаний. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

По его словам, в России существует большое количество национальных соревнований и праздников, в программу которых входят уникальные состязания. В качестве одного из примеров эксперт привел татарский Сабантуй.

«Игры кочевников – это такой проект, который сближает народы, потому что мы очень часто забываем, что в России вообще 186, по-моему, народов и народностей и у всех них есть их национальные виды состязаний», – отметил Баширов.

Политолог считает, что проведение Всемирных игр кочевников в Казани можно только приветствовать. Он также выразил уверенность, что город сможет организовать соревнования на высоком уровне.

«Не сомневаюсь, что они будут проведены на очень высоком уровне», – подчеркнул Баширов.

Депутат Госдумы Руслан Гаджиев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань стала точкой притяжения для всего мира»

Проведение Всемирных игр кочевников в Казани позволит продемонстрировать единство и культурное многообразие России. Таким мнением поделился депутат Госдумы Руслан Гаджиев.

По его словам, Россия занимает особое положение в Евразии благодаря тесному переплетению культур и традиций Запада и Востока. Всемирные игры кочевников, считает депутат, станут одним из способов показать это многообразие.

«Игры кочевников – отличный способ показать наше единство и наши традиции. Нет другой страны в Евразии, где так плотно переплелись культуры, традиции Запада и Востока», – отметил парламентарий.

Отдельно депутат обратил внимание на роль Казани в развитии международных и межкультурных связей. По его оценке, город уже стал одной из площадок, где выстраивается диалог между представителями разных стран и культур.

«Казань в этом смысле стала точкой притяжения для всего мира. Здесь строят межкультурный и межстрановой диалог в этом поистине многополярном мире», – подчеркнул Гаджиев.

Депутат добавил, что сила России заключается в единстве и многообразии ее народов.