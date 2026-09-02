В Челнах временно ограничат движение из-за конкурса «Лучший водитель грузовика»

В Набережных Челнах в течение двух дней будет временно ограничено движение транспорта из-за проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Ограничения будут действовать сегодня, 2 сентября, с 16 до 20 часов, и в пятницу, 4 сентября, с 15 до 21 часа.

На это время окажутся перекрыты проспект Хасана Туфана на участке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и улица Раскольникова на участке от проспекта Хасана Туфана до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

