Председатель ДУМ РФ Гайнутдин проведет творческую встречу в Татарском ТЮЗе

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В субботу, 5 сентября, в 12 часов председатель Духовного управления мусульман РФ главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин проведет творческую встречу «Минбар и сцена: искусство обращения к сердцу» на площадке Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Среди участников встречи будут актеры, режиссеры, сценаристы, представители театральных школ и студий, студенты Казанского государственного института культуры и других деятели культуры Татарстана. Центральной темой диалога станет духовная миссия современного искусства и ответственность творческого человека перед зрителем и обществом.

Название события указывает на внутреннее родство минбара и сцены как пространств публичного слова. И религиозная проповедь, и искусство театра способны обращаться непосредственно к человеческому сердцу, побуждать к нравственному размышлению, сопереживанию и осмыслению жизненного выбора. При этом сила такого обращения зависит не только от мастерства говорящего, но и от духовного содержания, которое он передает аудитории, убежден Равиль Гайнутдин.

Выбор именно ТЮЗа имени Кариева в качестве площадки имеет особое символическое значение. Один из основоположников татарского профессионального театра Габдулла Кариев был выпускником медресе и хорошо знал исламскую традицию. В своем творчестве он стремился осмыслять важнейшие общественные и нравственные вопросы, донося до зрителей духовные ценности и сохраняя связь с культурой своего народа.

Встреча также приурочена к 120-летию татарского театра. Театральное искусство стало одним из важнейших способов сохранения национального языка, исторической памяти и самобытной культуры татар, а также пространством осмысления происходящих в обществе перемен.

Равиль Гайнутдин поделится с участниками личным опытом и собственным видением взаимоотношений религии и искусства. До прихода на религиозное поприще он окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Профессиональное знакомство с законами сцены и многолетний опыт религиозно-общественной деятельности позволяют главе ДУМ РФ рассматривать эту тему одновременно с позиций духовного наставника и человека, получившего режиссерское образование.

Особое внимание в ходе беседы предполагается уделить возможным путям выстраивания разговора со зрителем о добре и справедливости, милосердии, ответственности, уважении к старшим и любви к Родине. Участники встречи обсудят роль театра и кинематографа в формировании мировоззрения молодого поколения, а также значение национальной культуры для обретения человеком прочных нравственных ориентиров.

Вход на мероприятие будет свободным. Однако количество мест ограничено вместимостью зала