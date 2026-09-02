news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 2 сентября 2026 10:24

Депутат Госдумы поддержал включение Dota и Counter-Strike в школьную программу

Читайте нас в
Телеграм

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава поддержал идею включить компьютерные игры Dota и Counter-Strike в школьную программу в качестве факультативов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Мы такие предложения в комитете не обсуждали, но я считаю, что на уровне факультатива можно ввести. Это должны быть игры, которые влияют на творческое развитие», – сказал депутат.

Ранее российская киберспортивная организация Team Spirit в один день победила на The International по Dota 2 и EWC по CS2.

#киберспорт #депутат госдумы #Dota 2 #школьная программа
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Игры, объединяющие народы: Казань примет Игры кочевников в 2028 году

Игры, объединяющие народы: Казань примет Игры кочевников в 2028 году

1 сентября 2026
Татарстан направит 12,3 млн рублей на организацию молодежного лагеря в ОАЭ

Татарстан направит 12,3 млн рублей на организацию молодежного лагеря в ОАЭ

1 сентября 2026
Новости партнеров