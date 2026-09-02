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Общество 2 сентября 2026 00:41

Путин назвал чушью вбросы о мобилизации после выборов

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Утверждения о том, что в России после проведения сентябрьских выборов объявят мобилизацию, недостоверны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», – сказал российский лидер на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Напомним, что Путин прибыл в республику в понедельник для участия в саммите ШОС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал сообщения о возможной мобилизации «информационными утками».

#Владимир Путин #мобилизация
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