Путин назвал чушью вбросы о мобилизации после выборов

Утверждения о том, что в России после проведения сентябрьских выборов объявят мобилизацию, недостоверны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», – сказал российский лидер на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Напомним, что Путин прибыл в республику в понедельник для участия в саммите ШОС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал сообщения о возможной мобилизации «информационными утками».