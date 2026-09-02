Клиенты крупных банков получили доступ к операциям с цифровым рублем

Фото от Банк ВТБ (ПАО)

С 1 сентября 2026 года крупнейшие российские банки начали предоставлять клиентам возможность открывать счета цифрового рубля и совершать с ними операции – это предусмотрено поэтапным планом распространения новой формы национальной валюты Банка России. Функционал доступен как физическим лицам, так и компаниям – от малого бизнеса до крупных корпораций.

Например, ВТБ в первый день осени объявил о начале широкого использования цифрового рубля и поэтапно открывает клиентам-физлицам доступ к цифровому рублю на Android, в приложении ВТБ Онлайн версии 20.16 и выше. Счет появляется в онлайн-банке как дополнительный продукт, а его открытие требует подтверждения через «Госуслуги». Пополнение счета с обычного банковского счета ограничено суммой 300 тыс. рублей в день, установленной Банком России. Клиентам доступны переводы без комиссии и без лимитов по номеру телефона, оплата по QR-коду, государственные платежи, а также перевод цифровых рублей на безналичный счет с последующим снятием наличных без комиссии.

Для среднего и малого бизнеса открытие счета в цифровых рублях в банке доступно через интернет-банк для компаний. После открытия счета предприниматели могут отслеживать баланс и переводить средства в пользу государства и юрлиц, также имеющих счет в цифровых рублях. Клиенты, использующие интернет-эквайринг и POS-терминалы эквайринговой сети банка, могут подключить прием оплаты цифровыми рублями от физлиц через универсальный платежный код – средства поступают на счет продавца в Банке России в режиме реального времени. Банки сообщили, что до конца 2026 года не будет взимать комиссию за такие операции.

Крупный бизнес может открыть счет цифрового рубля через корпоративную систему банка и получить специальные ключи электронной подписи. Доступны управление счетом, прием платежей от физлиц, переводы между юрлицами и в пользу государства – процедура подписания и отправки платежного поручения аналогична работе с обычным безналичным рублем.

Банк также тестирует смарт-контракты для автоматизации взаиморасчетов между контрагентами. В качестве примера банк реализовал автоматизированные расчеты по договору страхования беспилотного трамвая в Москве, где страховое возмещение выплачивается онлайн в безналичных и цифровых рублях. Банк планирует распространить эту технологию на логистику, недвижимость, медицину и проекты с субсидированной поддержкой.

Подключение бизнеса к приему цифровых рублей происходит поэтапно в зависимости от годовой выручки компании. С 1 сентября 2026 года принимать цифровой рубль обязаны торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 млн рублей, с 1 сентября 2027 года – с выручкой от 30 млн рублей, а до 1 сентября 2028 года – остальные компании с выручкой от 20 млн рублей. Бизнес с выручкой менее 20 млн рублей подключает прием цифровых рублей добровольно.