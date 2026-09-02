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Общество 2 сентября 2026 07:00

Школьники Атнинского района начнут изучать арабский язык

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Школьники Атнинского района начнут изучать арабский язык
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Атнинском районе Татарстана школьники с этого учебного года начнут изучать арабский язык. Об этом рассказал глава района Рустем Хисамиев во время встречи с председателем ДУМ РТ Камилем Самигуллиным, сообщает пресс-служба муфтията республики.

«Этот курс является факультативным и предназначен для школьников с 3 класса. Занятия будут проходить два раза в неделю на базе Большеатнинской средней общеобразовательной школы», – говорится в сообщении.

В свою очередь, муфтий поддержал инициативу района и пожелал успешной ее реализации.

#ДУМ РТ #атнинский район рт #арабский язык
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