Школьники Атнинского района начнут изучать арабский язык

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В Атнинском районе Татарстана школьники с этого учебного года начнут изучать арабский язык. Об этом рассказал глава района Рустем Хисамиев во время встречи с председателем ДУМ РТ Камилем Самигуллиным, сообщает пресс-служба муфтията республики.

«Этот курс является факультативным и предназначен для школьников с 3 класса. Занятия будут проходить два раза в неделю на базе Большеатнинской средней общеобразовательной школы», – говорится в сообщении.

В свою очередь, муфтий поддержал инициативу района и пожелал успешной ее реализации.