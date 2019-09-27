«Цвет настроения черный»: ХК «Ак Барс» представил новую форму на сезон 2019/2020

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Сегодня казанский «Ак Барс» представил новый, альтернативный вариант формы игроков, который будет выполнен в черном цвете, сообщается на странице хоккейного клуба во «ВКонтакте».

Поясняется, черный цвет символизирует признательность и гордость сотрудничеством с «Татнефтью», которое длится вот уже 15 лет.

«Мы взяли за основу трендовый чёрный цвет, ассоциирующийся с нефтью, перевели ключевые элементы в монохром и сохранили цвета республики и клуба в рукавах и контурных обводках», — говорится в сообщении.

Первое выступление в новой форме состоится 30 сентября — в этот день будет проведен «Нефтяной матч» — казанский клуб встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Затем в новом комплекте «Ак Барс» будет играть по выходным и праздничным дням на «Татнефть Арене».

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