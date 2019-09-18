Привезем из США или постоим в очереди за вас: как казанцам предлагают купить новый iPhone 11

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Казанцам предлагают купить новую модель IPhone 11 pro MAX почти за 150 тыс. рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

«Брат приедет из Америки 21 числа и привезет собой несколько айфонов, если есть желающие, то могу продать на 150$ дешевле, чем в магазинах», — сообщает автор объявления.

Всего на «Авито» опубликовано более 100 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 ProMax в России, сообщили в пресс-службе сервиса.

«На текущий момент стоимость места варьируется в зависимости от возможностей продавца. Так, в Санкт-Петербурге автор объявления обещает первое место в очереди благодаря своему другу-продавцу за 500 тыс. рублей. А в Москве обещают занять место в очереди за 5 тыс. рублей, но не уточняют, будет ли это место в первой десятке покупателей», — отметили в пресс-службе «Авито».

Количество объявлений, связанных с новым iPhone, растет с каждым днем, рассказали в пресс-службе сервиса объявлений «Юла».

«Есть предложения и из Республики Татарстан, например за 40 тысяч предлагают не стоять в очереди, а получить сразу домой одним из первых после начала продаж», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что Apple презентовала серию новых iPhone 11 неделю назад. Предзаказ гаджетов начинается сегодня, 18 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.

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