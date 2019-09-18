Онколог: В ближайшие годы в России смертность от рака может вырасти на 20–30%

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В ближайшие годы в России ожидается повышение смертности от онкологических заболеваний, сообщают «Известия» со ссылкой на директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексея Масчана.

Онколог рассказал о том, что существующие правила закупки лекарств могут привести к тому, что смертность от онкологических заболеваний увеличится на 20-30%, и заявил о необходимости их изменения.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики», — сообщил Алексей Масчан.

По мнению специалиста решить проблему нехватки лекарственных средств можно через отмену законов, которые запрещают европейским производителям выйти на российский рынок, так как отечественные компании на данный момент не могут самостоятельно полностью удовлетворить потребность в препаратах.

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