В 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). В следующем году Кабмин России планирует проиндексировать социальные пенсии на 7%, страховые — 6,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Правительства страны Татьяну Голикову.

«Напомню, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, это превысило уровень инфляции в 2018 году (4,3%)», — сказала Голикова во время заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Спикер отметила, что такой подход будет применяться и в будущем. Средний размер пенсии в 2020-м в результате индексации составит около 15 тыс. рублей.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию.

Также вице-премьер России рассказала, что зарплаты бюджетников в 2020 году проиндексируют на 3,8%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.