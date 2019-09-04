Уровень фиктивных организаций в Татарстане снизился до 2%

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Уровень фиктивных организаций в Республике Татарстан снизился до 2,12% от общего числа зарегистрированных юридических лиц. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по РТ Ольга Агафетова.

«Благодаря проведенной работе по проверке достоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), по данным на 1 августа 2019 года, уровень фиктивных организаций в республике снижен до 2,12%. План, установленный ФНС России до конца года, составляет 3,5%», — рассказала Агафетова.

По ее словам, чаще всего фирмы-однодневки выявляются в ходе контрольной работы налоговых органов. Такие фиктивные организации созданы без цели ведения предпринимательской деятельности, а под какие-либо отдельные операции, с целью ухода от налогов или ответственности.

УФНС РФ по РТ ведет борьбу за чистую среду в предпринимательстве. За 8 месяцев из ЕГРЮЛ было исключено более 10 тыс. организаций: из них 8 тысяч — как недействующие, почти 2 тысячи — юрлица, у которых есть записи о недостоверности сведений об адресе, руководителе или учредителе организации. Кроме того, на 1 сентября в ЕГРЮЛ содержатся сведения о 9 тыс. действующих организаций с записью о недостоверности об адресе, 2,2 тыс. — с записью о недостоверности сведений о руководителе и 1,8 тыс. — об учредителе, заключила собеседница агентства.

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