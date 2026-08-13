Минниханов о долгах за ЖКУ детей-сирот: «Иждивенцев мы не должны воспитывать»

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал глав районов взять под контроль своевременную оплату коммунальных услуг детьми-сиротами. Об этом он заявил на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах.

«На контроле – поручение Президента РФ Владимира Путина по снижению социального сиротства. В этом направлении мы двигаемся, но здесь много непонятных явлений. Сами сироты порой ведут себя неподобающим образом. Огромные деньги мы выделяем на обеспечение их жильем. А они на 97 млн рублей не рассчитались за квартплату. Но они же не должны жить на государственном пособии», – сказал руководитель республики.

Минниханов попросил обратить внимание на эту ситуацию руководителей городов и районов. «Конечно, мы должны о них беспокоиться. Но таких иждивенцев мы не должны воспитывать», – подчеркнул он.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин добавил, что в Татарстане большое внимание уделяется обеспечению жильем детей-сирот. «Несмотря на законодательные гарантии, на практике часто возникают сложности с очередностью и своевременностью их предоставления», – заметил он.

По словам главы Минобрнауки, более 4 тыс. человек состоят в реестре на получение квартир. С 2024 года им также предоставляются выплаты на приобретение недвижимости.

«Необходим совместный контроль за использованием помещений и своевременной оплатой коммунальных услуг, чтобы не допустить роста задолженности», – отметил он.