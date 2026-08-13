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Общество 13 августа 2026 13:36

В Казани планируют ограничить движение на время кинофестиваля «Алтын минбар»

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В Казани на время подготовки и проведения XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» планируют ввести ограничение движения транспорта. Соответствующий проект постановления Исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, с 16 до 19 часов 4 и 8 сентября при необходимости ограничат движение по улице Хади Такташа на участке от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Татарстан Миннуллина в обоих направлениях. Исключение составит транспорт со специальными пропусками.

#ограничение движение #Казань
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