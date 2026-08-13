Татарстан вошел в топ-5 медального зачета Спартакиады народов России

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По итогам двух недель соревнований спортсмены Татарстана завоевали 11 наград – 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Победителями стали: Евгения Косецкая и Анастасия Редькина (женский парный разряд в бадминтоне), Дарья Лекомцева (стендовая стрельба, скит), а также женская и мужская сборные по хоккею на траве, оформившие золотой дубль.

Серебро завоевали дзюдоистка Алана Алборова (в/к 75+ кг), Екатерина Демина (стендовая стрельба, скит) и Евгения Косецкая (бадминтон, одиночный разряд).

Бронзовыми призерами стали мужская сборная Татарстана по регби-7, дзюдоистка Дарья Баскакова (до 52 кг), а также стендовики Олег Пантюхин, Елена Миндагалиева и дуэт Тимур Гатауллин/Милена Видманова (трап, микст).

Соревнования Спартакиады народов России проходят в семи регионах до 30 сентября. Республику Татарстан представляют 364 спортсмена в 33 видах спорта.