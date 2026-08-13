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Общество 13 августа 2026 14:11

V Казанский молодежный саммит начнется с дискуссии о компетенциях будущего

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Открывающим событием V Казанского глобального молодёжного саммита 17 августа в 19:00 станет дискуссия «Навыки и знания будущего: что будет цениться через 10 лет?», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

Там спикеры обсудят, как изменится рынок труда в ближайшее десятилетие, какие навыки станут базовыми для специалистов будущего, чему придется учиться заново и что останется исключительно человеческим преимуществом в эпоху искусственного интеллекта.

Открытая дискуссия пройдет 17 августа в 19:00 в Центре уникального мастерства (211 аудитория). Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#движение первых #саммит
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