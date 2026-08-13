Праздник Мавлид ан-Наби отметят в Казани 29 августа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

29 августа в Казани состоится масштабный общегородской Мавлид ан-Наби, посвященный благословенному рождению Пророка Мухаммада. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной началу месяца Мавлида. Праздничное мероприятие пройдет в рамках празднования Дня Республики Татарстан. Принять участие в торжестве смогут все желающие — как жители Казани, так и гости города.

Площадкой для проведения Мавлида станет Старо-татарская слобода — территория напротив мечети «Марджани», расположенная на пересечении улиц Каюма Насыри и Фатиха Карима. Праздничная программа стартует в 11:00, официальная церемония открытия запланирована на 13:00.

Для посетителей организаторы подготовили обширную культурную и просветительскую программу, рассчитанную на гостей разных возрастов. Одним из главных событий праздника станет розыгрыш двух путевок на хадж среди участников-мусульман.

В этом году формат розыгрыша будет изменен. Сначала из прозрачного барабана случайным образом выберут 10 билетов с уникальными номерами. Затем их обладатели примут участие в специальной викторине, посвященной теме хаджа. Именно по результатам интеллектуального конкурса определятся два человека, которые получат путевки на совершение хаджа.

В концертной части программы гостей ждут театрализованные постановки и выступления хазратов с вагазами. На сцене также выступят популярные татарские исполнители и творческие коллективы.

Особое место в программе отведено теме уважения к учителям и важности стремления к знаниям. Для юных гостей организуют познавательные викторины, участники которых смогут получить памятные призы. Кроме того, на территории проведения Мавлида будет работать ярмарка Halal Market, где посетители смогут ознакомиться с ассортиментом продукции и товаров в сфере халяль.