В Татарстане на 43 процента снизилось количество IT-преступлений

За семь месяцев этого года в Татарстане зарегистрировано на 43 процента меньше IT-преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел Управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

«По итогам 7 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 9,5 тыс IT-преступлений. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре преступлений расклад следующий: чуть более 5 тысяч мошенничеств, около 1,5 тыс случаев краж , а также 751 раз был зафиксирован неправомерный доступ к компьютерной информации», – рассказал Алмаз Фаттахов.

Он отметил, что раскрываемость при этом составила порядка 25%.

«Мошеннические колл-центры для вывода похищенных у россиян денег все чаще используют граждан Российской Федерации в качестве курьеров. Организаторы активно используют площадки в даркнете и закрытые Telegram-каналы, где вербуют наших граждан под предлогом легкого заработка. Вакансии маскируются под доставку ценных грузов, логистику, документооборот», – добавил он.