Рустам Минниханов призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА

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На пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал трагедию в Нижнекамске.

«Вопрос безопасности был и остается. Эта тема у нас всегда в приоритете. Вопросы, связанные с угрозами БПЛА, терроризмом, упрощать нельзя. 13 человек мы потеряли в Нижнекамске. Если бы эти люди выполнили мероприятия по уходу в укрытие, таких потерь бы не было», – заявил Раис.

Минниханов подчеркнул, что при объявлении режима «Беспилотной опасности» необходимо следовать рекомендациям по безопасности.

Он добавил, что соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях также должно быть под контролем.

Напомним, в результате удара вражеских беспилотников по Нижнекамску 10 августа погибли 13 человек, было госпитализировано 25 человек. Позже стало известно, что число госпитализированных пациентов увеличилось.