news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 августа 2026 13:19

Рустам Минниханов призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА
Фото: rais.tatarstan.ru

На пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал трагедию в Нижнекамске.

«Вопрос безопасности был и остается. Эта тема у нас всегда в приоритете. Вопросы, связанные с угрозами БПЛА, терроризмом, упрощать нельзя. 13 человек мы потеряли в Нижнекамске. Если бы эти люди выполнили мероприятия по уходу в укрытие, таких потерь бы не было», – заявил Раис.

Минниханов подчеркнул, что при объявлении режима «Беспилотной опасности» необходимо следовать рекомендациям по безопасности.

Он добавил, что соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях также должно быть под контролем.

Напомним, в результате удара вражеских беспилотников по Нижнекамску 10 августа погибли 13 человек, было госпитализировано 25 человек. Позже стало известно, что число госпитализированных пациентов увеличилось.

читайте также
«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней
«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней
#беспилотная опасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Татарстан снова выиграл 500 млн на парки: на что направят федеральные деньги

Татарстан снова выиграл 500 млн на парки: на что направят федеральные деньги

12 августа 2026
Двое детей и женщина погибли в ДТП с тремя авто на трассе в Татарстане

Двое детей и женщина погибли в ДТП с тремя авто на трассе в Татарстане

12 августа 2026
Новости партнеров