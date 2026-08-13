Казань и Челны возглавили рейтинг городов ПФО по стоимости аренды жилья
Среди городов Приволжского федерального округа Казань занимает первое место по стоимости аренды всех основных типов квартир. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры составляет 30 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — 38,4 тысяч рублей, трехкомнатной — 48,9 тысяч рублей. Такие данные приводит «Мир квартир».
За июль аренда однокомнатных квартир в Казани снизилась на 3,7%, тогда как двухкомнатные практически не изменились в цене (+0,1%). Самый заметный рост зафиксирован в сегменте трехкомнатных квартир — на 3,4%.
Набережные Челны остаются вторым по дороговизне рынком аренды жилья в ПФО. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 28,7 тысяч рублей в месяц. За июль такие квартиры, напротив, подорожали на 1,4% — Набережные Челны вошли в пятерку российских городов, где аренда «однушек» выросла.
Двухкомнатные квартиры в автограде сдаются в среднем за 34,5 тысяч рублей в месяц, трехкомнатные — за 47,4 тысяч рублей. За июль стоимость аренды «двушек» снизилась на 0,5%, а «трешек» выросла на 0,8%.
По стоимости аренды однокомнатных квартир после Казани и Набережных Челнов расположились Нижний Новгород, Самара и Уфа. В Нижнем Новгороде «однушка» стоит в среднем 27,3 тыс. рублей в месяц, в Самаре — 27,1 тысяч рублей, в Уфе — 23,6 тысяч рублей. При этом в этих городах аренда однокомнатных квартир за июль подешевела на 8,1%, 2,8% и 4,4% соответственно.
Наиболее заметное снижение стоимости аренды среди городов ПФО произошло в Кирове: двухкомнатные квартиры за июль подешевели сразу на 13,5% — до 26,4 тысяч рублей в месяц. Существенное снижение отмечено и в Нижнем Новгороде, где аренда однокомнатных квартир упала на 8,1% — до 27,3 тысяч рублей.
В среднем по 70 исследованным городам России аренда однокомнатных квартир за июль подешевела на 2,7%, до 26,4 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — на 1,9%, до 33,2 тысяч рублей, трехкомнатных — на 1,7%, до 42,4 тысяч рублей.