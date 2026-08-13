Треть мужчин в Казани хотят, чтобы поцелуй инициировала женщина – исследование

Треть мужчин Казани предпочли бы, чтобы первый шаг сделала женщина. Сами женщины к такой инициативе не стремятся: взять ее на себя готовы лишь 8%. Также почти половина мужчин и 42% женщин считают, что по первому поцелую можно понять, сложатся ли отношения, выяснили в сервисе онлайн-знакомств «Мамба».

Согласно исследованию, 8 из 10 жителей Казани помнят свой первый поцелуй. Половина вспоминают его с теплом, четверть девушек и 15% парней – с неловкостью и смехом. Лишь 5% мужчин и 8% женщин хотели бы забыть этот момент. У большинства первый поцелуй случился с любимым человеком, у четверти мужчин – с подругой из любопытства.

Половина женщин и треть мужчин впервые поцеловались в парке или во дворе, каждый пятый – в гостях или на вечеринке. В школе это произошло у 17% мужчин и 6% женщин.

8 из 10 опрошенных не учились целоваться, почти половина совсем не боялись первого поцелуя. Но каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина переживали, что сделают что-то не так.

Самым отталкивающим в поцелуе большинство назвали плохой запах. Более трети женщин не любят, когда партнер слишком активно использует язык, у мужчин это раздражает лишь 2%. 33% мужчин не нравится «вялый» поцелуй, а каждую четвертую женщину отталкивают резкие движения.

9 из 10 мужчин и 7 из 10 женщин считают нормальным поцеловаться на первом свидании. Большинство согласны, что инициировать поцелуй должен мужчина, однако треть мужчин предпочли бы, чтобы первый шаг сделала женщина. Сами женщины к такой инициативе готовы лишь 8%.

К поцелуям в общественных местах большинство относятся спокойно, хотя каждая третья женщина и каждый пятый мужчина считают их слишком личным проявлением чувств.