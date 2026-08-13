Неизвестные массово рассылали фейк от имени программы «Вести Татарстан»

Неизвестные организовали массовую рассылку фейкового сообщения от имени программы «Вести Татарстан». Об этом сообщили на сайте телеканала.

Злоумышленники присылали на электронную почту редакциям республиканских СМИ письмо и видеоролик, в котором использованы логотипы и титры, похожие на официальные логотипы «ГТРК Татарстан», но не являющиеся оригинальными. В фейковом материале, использована информация, не соответствующая действительности. Кадры, якобы снятые МВД по РТ. Однако Министерство внутренних дел республики — не имеет отношение к данному видео, говорится в сообщении.

«Официально заявляем, что «ГТРК Татарстан», и программа «Вести Татарстан» к данной информации никакого отношения не имеет, и просим ориентироваться только на официальные источники нашего телерадиоканала. Наш сайт trt-tv.ru, в мессенджере Макс, в ВКонтакте и Телеграмм – наши каналы под названием «Вести Татарстан». Телефон редакции 8 843-528-25-95 и электронная почта vesti@trttv.ru/», – указано в сообщении.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.