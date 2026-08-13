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Общество 13 августа 2026 13:48

В России хотят ввести единые правила для халяль-индустрии

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В России хотят ввести единые правила для халяль-индустрии
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индустрии халяль в России предлагают установить единые правила работы. Перспективы развития отрасли обсудили в Москве заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и помощник Президента России Руслан Эдельгериев. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.

Речь идет о создании единых требований для производителей и компаний, работающих в разных сегментах рынка. Они должны охватывать не только продукты питания, но также услуги, туризм и косметическую промышленность.

По мнению участников встречи, единые стандарты помогут отличать сертифицированную продукцию от фальсификата и повысят доверие потребителей. Одновременно это создаст более понятные условия для компаний, которые уже работают в отрасли, и позволит им активнее расширять бизнес.

Особые возможности для роста есть у регионов с развитой халяль-индустрией, в том числе у Татарстана. Например, комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ получил аккредитацию Саудовской Аравии, а ДУМ РТ и Китай подписали договор о взаимном признании сертификатов «Халяль».

#продукция халяль #комитет по стандарту халяль #халяль
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