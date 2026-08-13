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Происшествия 13 августа 2026 14:58

В Казани пенсионерка перешла на сторону мошенников и стала оператором сим-бокса

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В Казани пенсионерка после обмана мошенниками, перешла на их сторону и стала оператором сим-бокса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела УБК МВД по РТ Раил Куряков.

«Подобный случай произошел не так давно в Казани. Восьмидесятилетняя пенсионерка, проживающая в поселке Юдино, по указанию куратора мошеннического колл-центра взяла на себя функцию администратора сим-бокса, через который рассылались сообщения и производились звонки мошенников. Являясь активным пользователем Интернета, она ранее сама неоднократно попадалась на уловку мошенников. После последнего случая она продолжила общаться с теми, кто ее обманул», – рассказал он.

Для якобы возврата ее денег и получения прибыли ей предложили работу по установке и обслуживанию сим-бокса. За это пенсионерке обещали платить ежедневно от 7 000 рублей.

Пенсионерка согласилась, получила в логистической компании посылку с устройством и сим-картами, после чего разместила их в специально арендованной мошенниками квартире. Туда она приходила каждый день, где и была задержана. При обыске у нее изъяли более одной тысячи SIM-карт.

#интернет-мошенничество
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