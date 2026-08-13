Нелегалу из Узбекистана, пойманному в РТ на пьяной езде, дали 3 года колонии

Гражданину Узбекистана вынесли приговор по уголовному делу о пьяной езде. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба Лаишевского районного суда Татарстана. Иностранец также был уличен в ряде других преступлений.

Водителя привлекли к административной ответственности 24 декабря 2025 года, лишив нарушителя прав на год и семь месяцев. Невзирая на это, 8 мая 2026 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля Chevrolet Cobalt, принадлежащего его матери, и выехал из Москвы в сторону международного аэропорта «Казань». В тот же день инспекторы ДПС остановили его на 6-м километре трассы Столбище – Атабаево в Лаишевском районе Татарстана. От медосвидетельствования водитель отказался.

В судебном заседании выяснилось, что подсудимый в момент совершения преступления находился на территории РФ незаконно, уклоняясь от выезда из страны со 2 апреля 2026 года. За это иностранца привлекли к административной ответственности, назначив штраф и постановив принудительно выдворить его из страны. Кроме того, 17 декабря Зюзинский районный суд Москвы назначил ему три года условно по делу о незаконном обороте наркотиков.

В итоге Лаишевский районный суд постановил: по делу о пьяной езде назначить 8 лет лишения свободы с лишением водительских прав на два года; заменить условный срок на реальный. По совокупности приговоров суд назначил мужчине окончательное наказание в виде трех лет и одного месяца колонии общего режима, с лишением водительских прав на два года. Меру пресечения изменили на заключение под стражу, осужденного арестовали в зале суда.

Автомобиль Chevrolet Cobalt вернули матери иностранца.