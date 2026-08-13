Мальдонадо: «Мы должны адаптироваться к любым условиям и показывать максимум»

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Дениль Мальдонадо ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки, предваряющей матч 4-тура РПЛ против ФК «Ростов». Он отметил, что в команде остались недовольны ничейным результатом игры с «Оренбургом», и теперь готовы наверстать в Ростове-на-Дону.

— Как проходит подготовка к предстоящему матчу?

— Готовимся полноценно и стараемся исправить то, что не получалось в предыдущих играх, вернуть уверенность в себе. Полностью сконцентрированы на предстоящей встрече.

— После прошлого матча с «Оренбургом» какое вообще настроение в команде? Что главный тренер говорил на разборе, на какие акценты обращал внимание?

— Безусловно, это был домашний матч, и мы все были недовольны — хотели одержать победу перед своими болельщиками. Но мы понимаем, что в футболе такое случается. Главный тренер нам всё подробно объяснил, и мы стараемся полностью воплотить его установки в жизнь, чтобы перевернуть ситуацию к лучшему.

— Как в целом играется в начале сезона? Насколько тяжело набрать оптимальную форму?

— Да, мы находимся в самом начале сезона и турнирного пути, поэтому безусловно хотим прибавить во всех компонентах, которые пока не удалось показать должным образом. Сейчас для нас отправная точка: мы должны перезапустить процесс, прибавить в качестве и показать тот уровень, на который реально способны.

— Команда часто меняет схему: играете то в три-пять защитников, то в четыре. Как вам удобнее?

— Мы должны быть готовы адаптироваться к любой тактической схеме — будь то три защитника или четыре. Мы подстраиваемся под требования и стараемся беспрекословно выполнять всё, что говорит главный тренер. Команда готова к любым перестроениям.

— После матча с «Ростовом» предстоит кубковая игра со «Спартаком» и вероятная встреча с Даку. Как бы вы оценили игру против него и насколько сложным будет это противостояние?

— Это будет очень интересный матч и отличный дуэль. Нам предстоит сыграть против такого сильного клуба, как «Спартак», и против отличного игрока в лице Даку, который теперь выступает за соперника. Мы будем отдавать максимум на поле и приложим все силы, чтобы нейтрализовать Даку и добиться позитивного результата.

— Впереди неблизкий выезд на автобусе и поезде. Приходилось ли вам раньше путешествовать больше суток на поезде?

— Да, в моих прежних командах уже приходился подобный опыт — мы много ездили и на автобусах, и на поездах. Мы профессиональные спортсмены, поэтому обязаны адаптироваться к любым дорожным условиям. Главная задача — выходить и показывать свой максимум на поле.

Напомним, матч «Рубина» и «Ростова» пройдет в Ростове-на-Дону, в субботу, 15 августа. Начало встречи – в 18:30 по московскому времени.