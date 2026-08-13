В Альметьевске врачи спасли ребенка, который проглотил маленькие магниты

Врачи Альметьевской детской районной больницы с перинатальным центром прооперировали ребенка, который проглотил маленькие магниты. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В приемный покой поступил трехлетний ребенок с сильными болями в животе и рвотой. Оказалось, что он проглотил четыре дисковых магнита. Магниты оказались в разных отделах тонкого кишечника и притянулись друг к другу, в результате это вызвало кишечную непроходимость и серьезные повреждения в стенках кишечника.

Хирурги нашли и удалили посторонние предметы, а также ушили дефекты стенки кишечника. Послеоперационный период проходит стабильно, здоровью малыша ничего не угрожает, рассказали в АДРБ с ПЦ.