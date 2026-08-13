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Происшествия 13 августа 2026 13:47

Разбойник с ножом, угрожавший продавцу в цветочном магазине в РТ, попал на видео

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Разбойник с ножом, угрожавший продавцу в цветочном магазине в РТ, попал на видео

В Казани сотрудники ОП «Сафиуллина» задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на цветочный магазин в Приволжском районе. Преступление попало на видео, запись обнародовало УМВД России по городу.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленник отобрал у продавца 8 тыс. рублей, угрожая предметом, похожим на нож. После этого разбойник скрылся с места преступления.

По данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемый арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мужчина, напавший на продавщицу в цветочном магазине в казанском поселке Юдино, пойдет под суд. Проступок дебошира также попал в объектив камеры видеонаблюдения.

#разбойное нападение #угрожал ножом #ограбил магазин
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