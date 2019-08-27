Национальная сборная России завоевала 22 медали на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Национальная сборная России завоевала 22 медали на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, обеспечив себе второе место в медальном зачете.



«Результат очень хороший, скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня, причем практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся», — поздравил национальную сборную Президент России Владимир Путин.



Сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм.



В общем медальном зачете национальная сборная заняла второе место. Первое место заняла сборная Китая, а третье — сборная Южной Кореи.



В числе обладателей медалей есть и татарстанские спортсмены. Айдар Минеев из Татарстана завоевал «золото» в компетенции «Изготовление прототипов», казанские студенты КНИТУ Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов стали третьими в компетенции «Мобильная робототехника», а Ислам Нигматуллин стал вторым в компетенции «Информационные кабельные сети».





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.