Казанские студенты взяли «бронзу» в компетенции «Мобильная робототехника» WorldSkills 2019

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казанские студенты Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов стали третьими в компетенции «Мобильная робототехника» на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills 2019.
Оскар и Эмиль – студенты 2-го курса КНИТУ (КХТИ), обучающиеся по специальности «Информационная безопасность».
Задание в этой компетенции заключалось в сборке робота, который затем должен был проехать по заранее заготовленной площадке с препятствиями.
Церемония закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству проходит на стадионе «Казань Арена». ИА «Татар-информ» ведет текстовую трансляцию торжества.