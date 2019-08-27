В Казани началась церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills 2019

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 стартовала в Казани.

Гостями церемонии станут Президент России Владимир Путин, Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент WorldSkills International Саймон Бартли и другие официальные лица.

Медали и награды лучшим профессионалам в 56 компетенциях вручат спонсоры соревнований и почетные гости. Для церемонии на стадионе «Казань Арена» появился монумент в виде перевернутой пирамиды и две сцены – синяя и красная. Между тремя блоками награждений выступят звезды эстрады: группа Brio Sonores, певица Zventa Sventana, рэпер L-One (Леван Горозия), хедлайнер – певец из Казахстана Димаш Кудайберген, а также Светлана Лобода и Филипп Киркоров. Ведущими церемонии стали Яна Чурикова и Антон Комолов.

В финале торжества флаг движения WorldSkills примет делегация Китая, ведь следующий мировой чемпионат рабочих профессий пройдет в Шанхае в 2021 году.

Следить за происходящим на «Казань Арене» можно в текстовой трансляции.

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