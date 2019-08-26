Владимир Путин посетит Казань в день закрытия WorldSkills 2019

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин посетит столицу Татарстана в день закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Завтра закрывается WorldSkills в Казани, Путин там будет», – сказал Песков. По его словам, российский лидер приедет в Казань после рабочей встречи с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом и посещения экспозиции авиасалона МАКС-2019 в Жуковском.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan открылся в столице РТ 22 августа, на торжественной церемонии с приветственным словом выступил Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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